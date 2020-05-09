Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в ВОВ

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил их за их вклад. Соответствующее обращение опубликовано на сайте кабмина.

«Низкий вам поклон за вашу самоотверженность, сплоченность, силу духа и преданность своей Отчизне», — сказал премьер-министр.

Он также пожелал ветеранам и их близким крепкого здоровья, благополучия и мира, которого они добились дорогой ценой.

«Память о героизме и мужестве тех, кто сокрушил фашизм, бережно хранят все поколения, передают своим детям и внукам», — говорится в сообщении.

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