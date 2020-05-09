От коронавируса в Подмосковье за сутки вылечились 217 пациентов

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За минувшие сутки в Подмосковье от коронавирусной болезни вылечились еще 217 пациентов, в целом — 1030 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.

Отмечается, что все выздоровевшие пациенты выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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