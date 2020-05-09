В Нижнем Новгороде зажгли еще один Вечный огонь в честь 75-летия Победы

В Нижнем Новгороде на площади Славы в Сормовском районе зажгли второй Вечный огонь в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области.

На церемонии присутствовал губернатор региона Глеб Никитин.

Отмечается, что для зажжения нового Вечного огня была взята частица пламени из Вечного огня в Нижегородском кремле.

По словам Никитина, Вечный огонь на площади Славы будет гореть постоянно.

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