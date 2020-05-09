Около половины новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет

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Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 45 лет. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Всего в настоящее время в столице 104 189 случаев коронавируса, за минувшие сутки зарегистрировано 5 667 новых.

42,7% среди новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,7% – от 46 до 65 лет, 9,7% — от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет.

Кроме того, среди пациентов 5,6% — дети.

По последним данным, общее число выявленных случаев коронавируса в России за время пандемии возросло до 198 676 пациентов.

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