Роспотребнадзор: в России провели более 5,2 млн тестов на коронавирус

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В России проведено свыше 5,2 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор.

За минувшие сутки проведено 234,4 тыс. тестов на COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением в целом по России находятся 242 957 человек.

По данным на 8 мая, в стране выявлено 187 859 случаев коронавируса, 26 608 человек выздоровели, 1723 умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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