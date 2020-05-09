В Новосибирской области выявили больше 1000 заражений коронавирусом

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В Новосибирской области коронавирус выявили за последние сутки у 76 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, общее число зафиксированных случаев заражения составило 1 025.

Уточняется, что 55 из всех заболевших – дети.

Новосибирская область стала 26-м регионом России, где число заразившихся коронавирусом превысило тысячу.

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