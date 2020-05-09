В Хакасии зафиксировали больше 400 случаев заражения коронавирусом

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В Хакасии за прошедшие сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Уточняется, что 20 случаев были зафиксированы в Абаканской клинической больнице, из которых три – медперсонал, один случай — сотрудник Абаканской скорой помощи. Еще один человек прибыл из Москвы, еще один поступил с признаками респираторной инфекции. 13 случаев заражения — семейные и служебные контакты.

Всего в регионе выявлено 403 случая заболевания коронавирусом, 51 человек выздоровел. 308 пациентов получают лечение.

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