Московский врач рассказала об инновационном методе лечения COVID-19

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Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева в беседе с «МК» рассказала о прорывном методе лечения пациентов с коронавирусом.

По ее словам, часть из них получают таргетную терапию, которую в клинике обычно используют при лечении ревматологических больных.

Данная терапия, как пояснила Загребнева, направлена на уменьшение активности агрессивной иммунной системы.

«Все эти препараты пришли к нам из ревматологии и мы сейчас их успешно применяем в лечении пациентов, у которых происходит цитокиновый шторм», — пояснила врач.

Помимо этого, в больнице используют плазму пациентов, переболевших коронавирусом. Однако врач подчеркнула, что переливание не является панацеей, но лишь одним из средств, которое может быть успешным.

Загребнева объяснила эффективное лечение коронавируса в ГКБ № 52 комплексным подходом к терапии и применением препаратов для ревматологических больных.

В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.

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