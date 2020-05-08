Московский врач рассказала об инновационном методе лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева в беседе с «МК» рассказала о прорывном методе лечения пациентов с коронавирусом.
По ее словам, часть из них получают таргетную терапию, которую в клинике обычно используют при лечении ревматологических больных.
Данная терапия, как пояснила Загребнева, направлена на уменьшение активности агрессивной иммунной системы.
«Все эти препараты пришли к нам из ревматологии и мы сейчас их успешно применяем в лечении пациентов, у которых происходит цитокиновый шторм», — пояснила врач.
Помимо этого, в больнице используют плазму пациентов, переболевших коронавирусом. Однако врач подчеркнула, что переливание не является панацеей, но лишь одним из средств, которое может быть успешным.
Загребнева объяснила эффективное лечение коронавируса в ГКБ № 52 комплексным подходом к терапии и применением препаратов для ревматологических больных.
В России на данный момент зарегистрировано 187,8 тыс. выявленных случаев коронавируса, 26, тыс. вылечились, 1,7 тыс. человек умерли.
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