Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году

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Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

«Школьники в этом году в школы уже не вернутся, учебный год заканчивается раньше. До 15 мая должны быть выставлены все оценки», — сказала Ракова.

Она также отметила, что до конца мая режим дистанционного обучения в школах станет добровольным для всех, кроме учащихся 9 и 11 классов, которые будут готовиться к выпускным экзаменам.

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