Коронавирус обнаружили у члена аппарата вице-президента США Майка Пенса
Один из сотрудников аппарата вице-президента США Майка Пенса заразился коронавирусом, что стало вторым случаем инфицирования в белом доме за последнюю неделю, сообщает телеканал CNBC.
Диагноз помощнику Пенса был поставлен утром 8 мая. Из-за этого, по информации телеканала, был задержан вылет вице-президента на самолете в штат Айову. Сам Пенс проходит тестирование на коронавирус ежедневно.
Первого заболевшего сотрудника администрации специалисты обнаружили 21 марта. В настоящее время Белый дом проверяет температуру у всех посетителей и ежедневно тестирует всех сотрудников.
По официальным данным, число заболевших коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона человек, 75 тысяч пациентов скончались.
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