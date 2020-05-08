Попова заявила, что в России смертность от коронавируса меньше процента
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России показатель смертности от коронавируса составляет 0,9%, пишет ТАСС.
«По летальности сегодня, в России летальность 0,9%, это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения», — сказала Попова.
В России выявлено почти 189 тысяч заражений коронавирусом, скончались 1 723 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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