Путин назвал главную объединяющую россиян идею

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Президент России Владимир Путин заявил, что во времена испытаний россияне всегда объединялись и сплачивались вокруг главной идеи — патриотизма и любви к Отечеству. Об этом пишет РИА «Новости».

Он также добавил, что у граждан России всегда было и есть понимание: «или мы победим, или нас не будет».

Эти слова лидер произнес в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

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