Рособрнадзор: ЕГЭ может пройти в этом году в августе
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Рособрнадзор рассматривает возможность проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году в августе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Речь идет о тех выпускниках, которые намерены поступить в вузы. В этом случае аттестаты могут быть выданы на основании годовых отметок.
Перенос экзаменов на август будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.
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