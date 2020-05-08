Рособрнадзор: ЕГЭ может пройти в этом году в августе

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году в августе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о тех выпускниках, которые намерены поступить в вузы. В этом случае аттестаты могут быть выданы на основании годовых отметок.

Перенос экзаменов на август будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

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