Источник подтвердил наличие коронавируса у протоиерея Смирнова

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У протоиерея Дмитрия Смирнова выявили коронавирусную пневмонию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Русской православной церкви.

«COVID, пневмония», — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что протоиерей госпитализирован.

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