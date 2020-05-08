Суд арестовал заподозренного в организации двойного убийства Быкова
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Красноярский суд арестовал на 1 месяц и 26 дней экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом сообщает РИА «Новости».
До этого стало известно, что Быкова задержали сотрудники ФСБ, а его резиденцию оцепили вооруженные люди.
По мнению следствия, бизнесмен причастен к совершенным в 1994 году убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
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