В Москве за сутки 1032 пациента вылечились от COVID-19

Еще 1032 пациента вылечились от коронавирусной болезни в Москве за последние сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, количество заболевших в городе продолжает увеличиваться.

В настоящее время в Москве выздоровели после заражения COVID-19 10 259 человек.

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