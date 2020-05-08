В Москве за сутки 1032 пациента вылечились от COVID-19
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Еще 1032 пациента вылечились от коронавирусной болезни в Москве за последние сутки. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, количество заболевших в городе продолжает увеличиваться.
В настоящее время в Москве выздоровели после заражения COVID-19 10 259 человек.
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