Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о COVID-19

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Суд оштрафовал на 45 тысяч рублей депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева за распространение ложной информации о пациентах с коронавирусом и работе местной больницы в период пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что ранее депутат написал на своей странице в Twitter, что якобы в Новокуйбышевске у семьи из шести человек, в которой четверо детей, подтвердили наличие COVID-19, а до этого супруги неделю посещали работу, так как не могли получить обследования в городской больнице.

Данные сведения опроверг региональный оперштаб по профилактике коронавируса, больница направила жалобу в парламент и прокуратуру, назвав сообщение ложным.

В отношении Матвеева был составлен административный протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Ходатайство было удовлетворено, ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей.

Сам Матвеев заявил, что намерен обжаловать решение райсуда в апелляции.

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