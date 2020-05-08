Число жертв коронавируса в США превысило 75 тысяч
Более 75 тысяч человек скончались в США после заражения коронавирусом нового типа, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
По последней информации, за все время пандемии в США скончались 75 543 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев COVID-19 в Соединенных Штатах составляет 1 254 750, выздоровели 195 036 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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