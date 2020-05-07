В московском метро мужчина с ножом напал на девушку

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В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Злоумышленник напал на 22-летнюю девушку на кольцевой станции «Краснопресненская». Он приставил нож и попытался заставить ее пройти с ним в общественный туалет, но этому помешали прохожие.

Через несколько минут 35-летний мужчина был задержан полицией и доставлен в отделение. Он заявил, что своими действиями пытался познакомиться с потерпевшей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.

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