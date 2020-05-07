В московском метро мужчина с ножом напал на девушку
В московском метрополитене мужчина пытался затащить девушку в туалет, угрожая ножом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Злоумышленник напал на 22-летнюю девушку на кольцевой станции «Краснопресненская». Он приставил нож и попытался заставить ее пройти с ним в общественный туалет, но этому помешали прохожие.
Через несколько минут 35-летний мужчина был задержан полицией и доставлен в отделение. Он заявил, что своими действиями пытался познакомиться с потерпевшей.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и назначена мера принуждения в виде обязательства о явке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Под Челябинском 15-летний подросток изнасиловал девочку
— Житель Подмосковья напал с ножом на полицейских из-за замечания о выгуле собаки
— В Москве пьяный нарушитель режима самоизоляции напал на полицейского