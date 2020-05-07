Работодателей Москвы обяжут выборочно тестировать сотрудников на коронавирус

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительные и промышленные предприятия столицы могут возобновить работу с 12 мая. Об этом сообщается на сайте градоначальника.

Он отметил, что при этом работодатели обязаны соблюдать меры безопасности среди сотрудников.

«В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов», — говорится в заявлении.

Градоначальник уточнил, что работодатели будут обязаны проводить выборочное тестирование сотрудников на коронавирус. Кроме того, работники, у которых имеются признаки ОРВИ или повышена температура, не должны допускаться к работе на предприятиях.

Собянин также подчеркнул, что при ухудшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом отмененные ранее ограничения будут введены вновь.

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