Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.

«Ситуация стабилизировалась. В системе здравоохранения имеется достаточный запас прочности. Сделаны очень важные шаги к победе над коронавирусом», — заявил Собянин.

По указу мэра, с 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства.

«На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам», — говорится в сообщении.

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