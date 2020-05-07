Путин: транспортное сообщение в период пандемии должно работать бесперебойно

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что сохранение бесперебойной работы транспортного сообщения в период пандемии коронавируса является стратегической задачей. Об этом он сказал на совещании по развитию транспорта.

«Логистические компании продолжают бесперебойную работу, обеспечивают надежное сообщение регионов и территорий, что для нашей огромной страны является стратегической задачей», — сказал Путин.

Он добавил, что власти отмечают серьезные экономические трудности у транспортных компаний. В частности, по словам Путина, объем транспортных перевозок существенно сократился, как в пассажирском, так и в грузовом сегменте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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