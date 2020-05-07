Вирусологи оценили риск заражения COVID-19 дома
Вирусологи заявили, что заразиться коронавирусом дома практически невозможно. Об этом пишет ТАСС.
По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, вне организма человека COVID-19 крайне неустойчив, поэтому при соблюдении правил профилактики «принести» его из магазина почти невозможно.
Однако через зараженные продукты, например немытые фрукты, перенести вирус можно.
Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков отметил, что коронавирус хорошо выживает на пластике и инертных металлах. В таком случае возможность заражения зависит от иммунитета человека.
«Если иммунитет низкий, вероятность выше, но если человек использует определенные средства защиты: соблюдает дистанцию, носит маску, моет руки, не прикасается к лицу, то риск минимален», — заключил специалист.
Согласно последним данным, в России выявлено 165 929 случаев заражения CОVID-19. При этом 21 327 человек выздоровели, 1 537 скончались.
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