В России провели 4,8 млн тестов на коронавирус

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В России провели более 4,8 миллиона тестов на выявление коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

За сутки проведено 169 тысяч тестов.

По состоянию на 7 мая под наблюдением врачей находятся 231 тыс. человек.

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