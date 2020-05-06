В Подмосковье погибла пятилетняя девочка, выпав из окна
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В подмосковном Подольске погибла пятилетняя девочка после падения из окна пятого этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ СК России по Московской области.
Пока мать находилась в другой комнате, девочка сама открыла окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна на улицу с пятого этажа.
Мать, услышав крик, побежала вниз и вызвала медиков. Ребенка доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
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