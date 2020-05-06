Жаривших шашлык на Сенной площади в Петербурге оштрафовали на 25 тысяч

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Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал двух мужчин, которые разожгли мангал в центре города на Сенной площади, нарушив режим самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности Далгата Раджи и Алексея Ушакова», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что каждому был назначен штраф в 25 тыс. руб. по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

В пресс-службе добавили, что в суде мужчины признались, раскаялись и извинились за доставленные неудобства, в том числе сотрудникам полиции. Они пояснили, что не хотели такого резонанса.

Вечером 3 мая в социальных сетях появился ролик, в котором компания молодых людей жарила шашлыки на мангале. Полиции удалось установить личности двух мужчин, принимавших участие в событиях.

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