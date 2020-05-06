Мэр Нью-Йорка рассказал об опасном воздействии COVID-19 на детей

Власти Нью-Йорка сильно обеспокоены вновь выявленным воздействием коронавируса на детский организм, сообщил мэр города Билл де Блазио на своей странице в Twitter.

Он рассказал, что за последние дни в городе зафиксировано 15 случаев, когда болезнь вызывала синдром системного воспалительного ответа у детей.

Речь идет о конкретном состоянии заболевшего ребенка с такими симптомами, как жар, сыпь, боли в животе и рвота.

Он призвал родителей при наличии данных симптомов у детей сразу звонить врачу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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