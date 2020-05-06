Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Самоа
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане, у берегов Самоа. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).
Эпицентр находился в 118 км к юго-западу от столицы Самоа, города Апиа. Очаг залегал на глубине 33 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, отметили в USGS. Угроза цунами не объявлялась.
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