Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Самоа

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане, у берегов Самоа. Об этом сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS).

Эпицентр находился в 118 км к юго-западу от столицы Самоа, города Апиа. Очаг залегал на глубине 33 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, отметили в USGS. Угроза цунами не объявлялась.

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