Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1,2 миллиона, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.
По его данным, в США заболели 1 201 337 человек. Число жертв достигло 70,8 тысячи. Выздоровели почти 190 тысяч человек.
Американские власти объясняют такие высокие показатели заболеваемости активным тестированием населения на наличие COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— От коронавируса в США скончались более 70 тысяч человек
— Природный вирус: в США опровергли теорию Трампа
— Разведка США заявила о наличии доказательств по двум теориям возникновения COVID-19