Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1,2 миллиона, сообщается на сайте университета Джонса Хопкинса.

По его данным, в США заболели 1 201 337 человек. Число жертв достигло 70,8 тысячи. Выздоровели почти 190 тысяч человек.

Американские власти объясняют такие высокие показатели заболеваемости активным тестированием населения на наличие COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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