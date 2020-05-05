Трамп пообещал вскоре раскрыть происхождение коронавируса
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Президент США Дональд Трамп заявил, что власти вскоре опубликуют результаты расследования происхождения коронавируса, передает Reuters.
«Мы предоставим весьма определенную информацию через некоторое время» — сказал Трамп.
При этом он не назвал точные сроки.
Ранее Трамп заявил, что США рассматривают версию возникновения COVID-19 в уханьской лаборатории.
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