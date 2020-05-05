От коронавируса в США скончались более 70 тысяч человек
В США жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали более 70 тысяч пациентов. Об этом сообщается на сайте университета Джона Хопкинса.
Общее число летальных исходов в стране за сутки возросло до 70 115 человек.
Кроме того, за время пандемии в США выявлено 1 181 885 заражений.
Излечившимися за время пандемии числятся также свыше 187 тысяч граждан.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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