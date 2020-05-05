От коронавируса в США скончались более 70 тысяч человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/549/13066549/2020-04-20T175723Z_869353115_RC2H8G95GLVT_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-NEW-YORK-pic905-895x505-31758.jpg">

В США жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали более 70 тысяч пациентов. Об этом сообщается на сайте университета Джона Хопкинса.

Общее число летальных исходов в стране за сутки возросло до 70 115 человек.

Кроме того, за время пандемии в США выявлено 1 181 885 заражений.

Излечившимися за время пандемии числятся также свыше 187 тысяч граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 129 тысяч случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Турции

— Британия обогнала Италию по числу жертв коронавируса

— В мире выявлено более 3,5 млн случаев COVID