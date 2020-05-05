Главное условие победы над коронавирусом назвали в Минздраве
Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов рассказал о главном условии победы над пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Александром Мясниковым на YouTube-канале Соловьев Live.
Он отметил, что таким фактором является организация. По его мнению, важным является не количество коек, а их грамотное распределение.
Молчанов добавил, что создание госпиталей на открытых площадках говорит о готовности России к увеличению числа COVID-инфицированных .
Кроме того, врач подчеркнул, что от степени соблюдения гражданами режима самоизоляции зависит изменение эпидемиологической ситуации.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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