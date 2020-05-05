Роухани сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Иране

<img src="//img.gazeta.ru/files3/460/10798460/AP_17200367391989-pic905-895x505-46654.jpg">

Иранский президент Хасан Роухани рассказал о ситуации с эпидемией нового типа коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пик заболеваемости коронавирусом начался в стране около 16 марта и кончился к концу месяца.

Иранский лидер добавил, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

«Но по-прежнему нам предстоит пройти еще долгий путь», — подчеркнул Роухани.

По его мнению, с проблемой распространения коронавирусной инфекции миру предстоит бороться «недели и месяцы» до того момента, пока не будет изобретена вакцина.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных COVID-19 в Иране превысило 95 тысяч

— В Иране число смертей от коронавируса превысило шесть тысяч