В США выявили более 22 тысяч заражений коронавирусом за сутки
В Соединенных Штатах зафиксировали свыше 22,3 тыс. заразившихся коронавирусом за последние сутки, сообщает университет Джонса Хопкинса.
Также за 24 часа увеличилось на 1,2 тыс. и число летальных исходов.
Общее число инфицированных в Штатах составляет 1,1 млн, умерли — свыше 69 тыс. пациентов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заразились инфекцией более 3,6 млн человек. При этом выздоровели свыше 1,2 млн человек, умерли — 252 429.
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