Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии выросло на 861

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В Белоруссии за минувшие сутки выявлен 861 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 18 350. Об этом сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на президента республики Александра Лукашенко.

По его словам, выявленные случаи составляют 8,7% от проведенных тестов на COVID-19.

Всего по состоянию на утро 5 мая было проведено 211 369 тестов на коронавирусную инфекцию.

«На утро в стране было около сотни умерших от ряда болезней, осложненных коронавирусом», — сказал Лукашенко.

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