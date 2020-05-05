В мире от COVID-19 скончались 55 журналистов

В 23 странах от коронавирусной инфекции скончались 55 сотрудника СМИ, трое из них — в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя Союза журналистов РФ Владимира Соловьева.

Отмечается, что в России еще 100 журналистов заражены COVID-19, 45 из них — журналисты федеральных СМИ и их сотрудники в корреспондентских пунктах в регионах, еще 60 журналистов — в региональных СМИ.

По словам Соловьева, у большинства болезнь проходит бессимптомно.

В настоящее время более 500 российских журналистов пребывают на домашнем карантине.

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