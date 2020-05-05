В Севастополе COVID-19 обнаружили у семи строителей

За последние сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у семи человек — строителей военных объектов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инфицированные находились в военных обсерваторах и контактировали с ранее заболевшими.

Всего в Севастополе выявлено 98 подтвержденных случаев заражения COVID-19.

15 человек выписались по выздоровлению, два пациента скончались.

В инфекционной больнице на утро вторника, 5 мая, находятся под наблюдением 130 человек.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,6 млн.

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