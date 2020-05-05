В Магадане детскую больницу закрыли на карантин из-за COVID-19 у врача

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В Магадане детскую больницу закрыли на карантин после обнаружения у одного из врачей коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Отмечается, что медик заразился в домашних условиях при контакте с инфицированным. Результаты тестов показали, что никто из детей и медработников не подцепил вирус.

По словам Носова, на время карантина за здоровьем детей будет следить дежурная бригада медиков, а также главный врач больницы. ⠀

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