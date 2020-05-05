За сутки в России умерли после заражения коронавирусом 95 человек

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За минувшие сутки в российских регионах скончались после заражений коронавирусной инфекцией еще 95 пациентов, передает оперативный штаб.

Общее число летальных случаев с начала эпидемии в России достигло 1 451. За весь период больше всего смертей наблюдалось в Москве — скончались 816 пациентов с COVID-19 и Подмосковье, где умерли 127 человек.

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 10 102 человек. За 24 часа выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865.

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