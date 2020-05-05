Число зараженных COVID-19 в Москве превысило 80 тысяч

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В Москве с начала эпидемии COVID-19 заразились 80 115 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

За сутки прирост в столице составил 7,7% или 5714 заболевших. Кроме того, в Подмосковье выявили вирус у еще 822 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно обновленным данным, за минувшие сутки инфекцию обнаружили у 10 102 человек. За 24 часа выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865.

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