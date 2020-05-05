Первый пациент с COVID-19 скончался в Крыму

В Крыму скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией — женщина 1950 года рождения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Известно, что она поступила в больницу с пневмонией 30 апреля.

Отмечается, что у скончавшейся было много сопутствующих болезней: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.

В Крыму COVID-19 подтвержден у 128 человек.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,6 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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