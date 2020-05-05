За сутки в России зафиксировали 10 102 новых случая коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 составляет 155 370, сообщает оперативный штаб.
За сутки выздоровели после заражения еще 1770 человек, всего вылечились — 19 865. Число летальных случаев возросло на 95 и составило 1451.
Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве — 5 714. На втором месте — Подмосковье и 822 человека с подтвержденным коронавирусом. Тройку лидеров по приросту новых случаев завершает Санкт-Петербург с 226 заболевшими.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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