В Еврейской АО зафиксирована первая смерть от COVID-19
В Еврейской автономной области (ЕАО) скончалась женщина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по предупреждению распространения COVID-19 в регионе.
По информации штаба, женщина являлась подопечной областной психиатрической больницы.
«Эта информация достоверна», — сказал представитель оперштаба, отвечая на вопрос журналистов насчет появившейся информации о смерти женщины, у которой был выявлен коронавирус.
Согласно последним данным, в России выявлено более 145 тыс. случаев инфицирования COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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