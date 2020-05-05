В Бразилии выявлено свыше 4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

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За прошедшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 возросло на 4075. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав страны.

Таким образом, число случаев коронавируса в стране увеличилось до 105 222.

По данным ведомства, за минувшие 24 часа умерли 263 человека с COVID-19. При этом общее число летальных исходов от коронавируса дочтигло 7288.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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