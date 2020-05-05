В Бразилии выявлено свыше 4 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/13051261/2020-04-14T211205Z_303668452_RC2H4G9I7VTE_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-BRAZIL-pic905-895x505-24349.jpg">

За прошедшие сутки число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 возросло на 4075. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав страны.

Таким образом, число случаев коронавируса в стране увеличилось до 105 222.

По данным ведомства, за минувшие 24 часа умерли 263 человека с COVID-19. При этом общее число летальных исходов от коронавируса дочтигло 7288.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв COVID-19 превысило 250 тысяч

— Число жертв коронавируса в Москве превысило 800 человек

— В Италии 100 тысяч человек лечатся от коронавируса