Число жертв COVID-19 превысило 250 тысяч
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В мире зафиксировано уже более 250 тысяч жертв коронавируса нового типа COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
От новой коронавирусной инфекции умерли 250 134 человек, выздоровели свыше 1 145 400 человек.
Общее число случаев инфицирования составляет 3 571 615.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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