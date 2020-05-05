Число жертв COVID-19 превысило 250 тысяч

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В мире зафиксировано уже более 250 тысяч жертв коронавируса нового типа COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

От новой коронавирусной инфекции умерли 250 134 человек, выздоровели свыше 1 145 400 человек.

Общее число случаев инфицирования составляет 3 571 615.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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