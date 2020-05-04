В Смоленске в лифте многоэтажки обнаружен труп
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В Смоленске в лифте многоэтажного дома жители обнаружили труп соседа, пишет «Регион.online».
Сообщается, что прибывшие медики подтвердили смерть. На трупе следов насилия не обнаружено.
По информации издания, эксперты будут выяснять причины смерти.
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