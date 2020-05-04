В Москве школьники получат итоговые оценки 15 мая
В Москве учителя выставят итоговые оценки школьникам 15 мая, пишет столичный департамент здравоохранения.
Отмечается, что с 18 мая школьники смогут посещать онлайн-занятия по желанию.
«Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций, без домашнего задания и выставления оценок», — говорится в сообщении.
Из-за коронавируса школы перешли на дистанционное обучение.
В России коронавирусом заразились 145 тысяч, скончались 1 356 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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