В Сербии число смертей от коронавируса приблизилось к 200

<img src="//img.gazeta.ru/files3/629/13067629/2020-04-30T070150Z_104816227_RC2VEG9P3I0X_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-THAILAND-NURSE-pic905-895x505-92460.jpg">

В Сербии за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на четыре, достигнув 197, пишет минздрав страны.

Отмечается, что в стране коронавирусом заразились 9 557, выздоровели 1 574 человека.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент 6 мая рассмотрит предложение об отмене чрезвычайного положения и комендантского часа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.