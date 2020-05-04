В Сербии число смертей от коронавируса приблизилось к 200
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В Сербии за сутки число смертей от коронавируса увеличилось на четыре, достигнув 197, пишет минздрав страны.
Отмечается, что в стране коронавирусом заразились 9 557, выздоровели 1 574 человека.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент 6 мая рассмотрит предложение об отмене чрезвычайного положения и комендантского часа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.