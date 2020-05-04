Президент Ливана прокомментировал кризисную ситуацию в стране

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его страна приняла решение о том, чтобы выбраться из кризиса самостоятельно, но при этом рассчитывает на международную поддержку. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы прошли длинную череду неверных экономических стратегий, которые сопровождались коррупцией на уровне власти и административным застоем, а также потеряли веру ливанского гражданина в его государство», — сказал Аун.

Он отметил, что современное правительство состоит из неполитизированных специалистов и готовится к объявлению экономической стратегии, которая призвана вывести Ливан из кризиса.

«Что касается российской помощи для Ливана, тут контакты продолжают быть открытыми», — сказал ливанский лидер.

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