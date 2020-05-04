﻿Попова заявила, что говорить о снятии карантинных мер можно лишь ближе к 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время стоит только надеяться на снятие карантинных мер, говорить об этом можно лишь ближе к 12 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ограничения могут быть сняты после оценки эпидемической ситуации.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать (режим), может быть», — сказала она.

Она отметила, что определенность будет зависеть от того, насколько ответственно граждане будут относиться к ситуации и своему здоровью.

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